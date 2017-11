Dat werd tijd: BMW i8 Roadster

Door: BV

BMW introduceert de i8 Roadster. En ja, dat werd nu toch echt eens tijd. De eerste keer dat de Duitsers een dakloze telg van de i8 lieten zien was op het Autosalon van Bejing in… 2012. Nu pas staat de productieversie te blinken op het Autosalon van Los Angeles.

Aanpassingen, ook voor de Coupé

Wie erop zat te wachten, kan zich wel troosten met het feit dat er meteen werk wordt gemaakt van enkele technische aanpassingen. De benzinemotor levert nog steeds 231pk. De elektromotor die hem bijstand verleent werd wat krachtiger. Die krijgt er 12pk bij, tot 143pk. En de accu is groter. De opslagcapaciteit steeg van 7,1 naar 11,6kWh. Helemaal onderaan dit item lees je waarom dat voor de Belgische markt behoorlijk belangrijk is. In elk geval kan je door de toegenomen capaciteit nu 53km elektrisch rijden met de Roadster en geraakt de gesloten variant nog 2km verder.

Sneller dan voorheen

Het nieuwe gecombineerde maximumvermogen bedraagt nu 374pk. En daar wordt een prestatiewinst mee geboekt. De honderdsprint is achter de rug na 4,6 tellen in de open variant. De gesloten versie, die overigens pas in januari debuteert op het Autosalon van Detroit, is 2 tienden sneller. De top is nog steeds afgeregeld op 250km/u.

Dat de prestaties van de Roadster wat aangelengd zijn, heeft met het gewicht te maken. De dakconstructie en bijhorende verstevigingen zorgen er immers voor dat de weegschaal 60kg verder doorslaat. Je kan dan wel onder een open hemel gaan zitten. Helemaal elektrisch geschiedt dat, in amper 15 tellen tijd. Als je tenminste niet sneller rijdt dan 30km/u.

Wat is de 0,6kWh/100kg-regel?

De Belgische overheid is van mening dat de plug-in-hybride een te groot fiscaal voordeel oplevert. En daarom wordt de regel strenger. Auto’s die nog van een volledige fiscale aftrekbaarheid willen genieten zullen daarom over een batterijopslagcapaciteit van minstens 0,6kWh/100kg moeten beschikken. Deze vernieuwde Coupé zal daardoor ook vanaf 2020 nog 100% aftrekbaar zijn. Voor de nieuwe i8 Roadster gaat het volgens de huidige technische informatie en fiscale richtlijnen om 98% aftrekbaarheid.