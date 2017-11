Dit is het interieur van de Lamborghini Urus SUV

Door: BV

Begin volgende week is het zover. Dan onthult Lamborghini z’n eerste SUV, de Urus. Het interieur hebben we nu al te pakken.

Via Instagram

Lamborghini heeft voor de Urus een bijzonder uitgerokken teasercampagne op poten gezet. Die negeren we grotendeels, want er valt niets uit te leren. Maar deze plaatjes die buiten medeweten van Lamborghini om op Instagram zijn verschenen tonen het interieur nu al zonder enige vorm van camouflage. En je kan in elk geval niet klagen dat je onvoldoende knopjes krijgt voor je geld. Het is een drukke boel.

Veel digitale schermen ook, trouwens. Niet minder dan 3 stuks. En het lijkt er natuurlijk op dat Lamborghini inspiratie haalde bij Audi. De nieuwe A8 heeft een layout die erop lijkt. De V8 starten doe je trouwens met een druk op de knop onder het rode klepje op de middentunnel. Alsof je een raket afvuurt.