Lada herovert Cuba

Door: BV

Lada, dat eigendom is van de Renault-Nissan-alliantie, zet weer voet aan wal in Cuba. Het bedrijf levert er 344 auto’s die door de staat gebruikt zullen worden als taxi en als huurauto voor toeristen. Het is voor het eerst sinds 2005 dat er nog eens Lada’s naar Cuba worden verscheept.

Lada is ambitieus

Lange tijd waren Russische auto’s de enige die het land binnen konden, en dan nog slechts druppelsgewijs. Tegenwoordig is de automarkt iets liberaler en vind je er ook enkele Westerse merken. Maar er zijn nog steeds nauwelijks Cubanen met een eigen auto. Slechts 2% van de bevolking heeft er één.

Lada hoopt in de toekomst nog veel meer auto’s naar Cuba te kunnen schepen. Het bedrijf wil z’n export immers fors opdrijven. Afgelopen jaar wist het slechts 20.000 auto’s te exporteren. Tegen 2026 moeten dat er jaarlijks 200.000 zijn. In dit geval gaat het om de types Vesta, een sedan, en een Largus. Die auto kennen wij nog als de eerste generatie Dacia Logan MCV.