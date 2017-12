Toyota probeert op te vallen met nog eens een SUV

Door: BV

Toyota presenteert op het Autosalon van Los Angeles deze FT-AC. Dat staat voor Future Toyota Adventure Concept. En wat Toyota er vooral mee doet is jagen op een hipper imago.

Gimmicks

De FT-AC wil vooral opvallen met z’n eclectische koetswerkstijl en enkele gimmicks. Infraroodsensoren in de buitenspiegels zorgen voor nachtzicht. En de mistlichten zijn demonteerbaar en als zaklamp te gebruiken. En… dat is het zowat. De Japanners krijgen nog net over de lippen dat de SUV voorzien is van vierwielaandrijving, al is hij op alle plaatjes met photoshop in het terrein gekleefd. De aandrijving? Geen woord daarover. Maar de FT-AC heeft een camerasysteem aan boord dat je escapades meteen op social media kan dumpen. En dan doet de motor er niet toe, toch?

Productieplannen zijn er niet.