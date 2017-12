Bouwt Volvo Gent straks Chinese auto's?

Door: BV

Vorige week liet Volvo-eigenaar Geely het eerste model van z’n nieuwe hippe merk Lynk & Co op de Chinese consument los. De 01 is het eerste product. Een compacte SUV. Een opgemerkte lancering gezien er tijdens de eerste 137 seconden dat de bestelmodule (want het moet allemaal via internet) live stond, al 6.000 verkocht werden.

Succes gegarandeerd?

Het succes is zo groot dat topman Alain Visser (een Belg nota bene) meteen de deur openzette voor productie in andere fabrieken. Daarbij wordt nu vooral naar de Belgische vestiging in Gent gekeken. Daar loopt immers ook de nieuwe Volvo XC40 van de band. En die auto is technisch erg verwant aan de Lynk & Co 01. In 2019 wil Geely de Europese verkoop van het merk starten.