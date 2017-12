Tesla verdacht van subsidiegesjoemel in Duitsland

Door: BV

Tesla heeft in Duitsland een onderzoek aan z’n been voor subsidiefraude. De fabrikant wordt er verdacht van het hanteren van een kunstmatig lage instapprijs voor z’n Model S.

Zoals de meeste Europese overheden, promoot Duitsland de verkoop van minstens ten dele geëlektrificeerde voertuigen. Maar er zijn natuurlijk een aantal beperkingen om rekening mee te houden. Zo legt de overheid er op dat de basisprijs van een auto - wil die in aanmerking komen voor € 4.000 steunmaatregelen - niet meer dan € 60.000 mag bedragen. Bestelt de klant die auto met opties waardoor de auto boven die prijs gaat, dan kan hij wel nog steeds van de steun genieten.

Tesla te duur?

De Tesla Model S kwalificeerde niet voor de maatregel. Die was te duur. En daarom werd het model uitgekleed. Een dodehoekwaarschuwing, een achteruitrijcamera en navigatie werden van de lijst met standaarduitrusting gekeild en ondergebracht in een ‘Comfort Package’. Tot zover geen enkel probleem, weze het niet dat uit de aantijgingen zou blijken dat Tesla de Model S niet kan leveren zonder Comfort Package. Klanten werden verplicht tot de aankoop van een voertuig met Comfort Package, zo is te lezen bij het Duitse magazine Auto Bild. Dat betekent dat de basisprijs alleen op papier bestond en dat mag natuurlijk niet. Tesla ontkent.