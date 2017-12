John Cena zet z'n Ford GT te koop, Ford dient klacht in

Door: BV

Als je geen fan bent van WWE/WWF, dan ken je John Cena misschien niet. Het is een kampioen in de discipline ‘catch’, in de eerste plaats. Maar hij duikt ook af en toe op in rolletjes op het grote en kleine scherm en hij heeft een YouTube kanaal over auto’s. Handig, want hij heeft zelf ook een behoorlijk uitgebreide collectie voertuigen.

1 van de 500

Voor al bovenstaande redenen koos Ford hem uit alle kandidaten voor de Ford GT. Wou je één van de productie-exemplaren (dat waren er eerst 250, dan 500 en vervolgens 1000), dan moest je immers een dossier indienen met onder meer je social media-profielen en dergelijke. Samen met de auto kwam een contract dat Sena en alle andere klanten de auto ten minste twee jaar in het bezit moesten houden. Maar daar heeft de catchkampioen geen oren naar. Z’n Ford GT staat nu al te koop. En hij heeft ‘m nog maar twee weken.

Het heeft niet lang geduurd voor Ford klacht indiende voor contractbreuk. De advocatuur zal er al met zekerheid beter van worden. De autobouwer vraagt compensatie, voor contractbreuk en imagoschade. Want bij zo’n Ford GT hoort blijkbaar ook nog een contract waarin je belooft dat je je met de auto zal laten zien op een aantal evenementen, sociale media, track days en meer. Bovenop het feit dat je er $ 460.000 voor moet betalen, uiteraard.

Wie wint?

Het papiertje dat Cena (en alle andere klanten) ondertekenden heeft het wel over een penalisatie voor contractbreuk, maar er een bedrag werd niet gestipuleerd. Bovendien is nog lang niet uitgesloten dat de rechtbank oordeelt dat een klant die betaalt voor een product daar geheel vrij over mag beschikken en dat het verkoopsverbod illegaal is. Wordt vervolgd.