Bugatti-horloge veel exclusiever dan Chiron

Door: BV

Bugatti en het exclusieve Zwitserse horlogemerk Parmigiani Fleurier werkten al samen in het verleden. Dat beviel, en daarom wordt er nu ter ere van de nieuwe Bugatti Chiron een nieuw horloge geïntroduceerd. De PF Bugatti Type 390. Een ‘motorblok voor om de pols’. Over de prijs, dat kunnen we nu al zeggen, geen woord. Maar over de techniek willen beide bedrijven wel wat kwijt.

De kleinste kogellagers

Parmigiani Fleurier heeft het gepatenteerde PF390-kaliber volledig in eigen manufactuur ontwikkeld en vervaardigd, iets waaraan horlogefanaten doorgaans veel waarde hechten. Maar dat is verre van het hele verhaal van de Type 390. Zo beschikt dit Chiron-horloge zowaar over een modulaire constructie en kan het uurwerk, net als een automotor, geheel uit de horlogekast worden gehaald. Handig… tja, voor onderhoud wellicht?

De Bugatti Type 390 is tevens voorzien van een cilindrisch uurwerk met de kleinste kogellagers ter wereld. Een 60 seconden 'flying'-tourbillon staat garant voor de uiterste precisie van de klok dat een gangreserve heeft van 80 uur.

Om de exclusiviteit te waarborgen zullen er niet meer dan 10 stuks gebouwd worden. Een opengewerkte wijzerplaat krijg je altijd, maar of het wit- of roségoud wordt, hangt af van de koper.