Mercedes A 35 nieuwe AMG-instapper

Door: BV

Mercedes zal immer meer modellen onder z’n AMG-label uitbrengen. Dat weten we al een tijdje. De reden daarvoor is eenvoudig: de marge is hoger. Ook wanneer het gamma naar beneden wordt uitgebreid. En Mercedes is niet alleen. BMW verzon het ‘M Performance’ label om auto’s die anders gewoon in de catalogus stonden weer wat duurder te maken. Bij Audi krijg je bij een beetje een dikke motor, ’S’ opgespeld.

Mercedes-AMG A 35

Op het Autosalon van Los Angeles liet Tobias Moers, de numero uno bij Mercedes-AMG, zich tegen Britse media ontvallen dat de nieuwe Mercedes A-Klasse er ook komt als ’35’. Die mag om marktaandeel gaan vechten tegen een Volkswagen Golf R, Audi S3, Honda Civic Type R en zelfs de Ford Focus RS.

Minder vermogen, goedkoper geprijsd

In ons land moet je momenteel € 50.941 uitvorken voor een 381pk sterke A45 AMG. De versie eronder is meteen een A 250 Sport die 218pk ter beschikking stelt vanaf € 40.777. Je ziet van ver dat de A 35 AMG zich rond de € 45.000 in de catalogus zal nestelen.

De tweeliter in de actuele A 45 AMG is niet voorzien van de jongste technologie, maar dat zal bij z’n generatiewissel wijzigingen. Het heeft er alle schijn van dat ook deze A 35 gebruik zal maken van de nieuwe M264 tweeliter viercilinder. Die is reeds geïntroduceerd in de E-Klasse Coupé en Cabriolet, waar de eenheid 299pk en 400Nm opwekt. Belangrijkste wijziging: een 48V elektrisch systeem dat ook ondersteuning geeft tijdens acceleraties.

Van de nieuwe Mercedes A-Klasse kregen we alleen nog maar het interieur te zien (afgebeeld bij dit artikel).