McLaren P1 is vergeten met nieuwe Senna

Vier jaar geleden kwam McLaren met de P1 op de proppen. En de wereld duizelt er nog van. Inmiddels is het al tijd voor z’n plaatsvervanger. Dit is de McLaren Senna!

Niemand zal het raden hebben naar wie deze compleet nieuwe generatie van de McLaren Ultimate Series vernoemd is. Maar het merk onderlijnt nog even fijn waarom zij, en niet een ander, het recht heeft de naam van de legendarische piloot op een bolide te kleven. Ayrton Senna kroonde zich aan het stuur van een McLaren drie maal wereldkampioen. Dat was in 1988, 1990 en 1991. En in 1989 en 1993 werd hij ook nog eens derde.

Maar je doet dat niet zomaar

Zo’n mythische naam kleef je natuurlijk niet op eender welke auto. Zelfs McLaren is er nerveus over. Maar omdat de P1 zo goed standhield, durven ze nu wel. De Senna belooft immers nog een pak straffer te zijn dan z’n voorganger.

Geen klassieke schoonheid

Neen, een klassieke schoonheid kan je de Senna niet noemen. Maar dat komt omdat design wat de Britten betreft een bijkomstigheid was. Alles is gericht op prestaties, zij het met respect voor de wettelijke beperkingen. Er kan dus wel gewoon een nummerbord op de Senna, al moet je niet verwachten dat landwegjes of stadscentra hem smaken. Er is opbergruimte voor twee helmen en even veel overalls. Meer heb je toch niet nodig?

Hoe veel vermogen?

De 4-liter V8 biturbo kennen we eigenlijk al, maar hij is nog wat verder opgefokt. Hij ontwikkeld nu 800pk en een gelijk aantal Newtonmeters. Onvoldoende om een Koenigsegg, Bugatti of Hennessey nerveus te krijgen, tot die zien dat de weegschaal niet verder doorslaat als 1,2 ton. Maar hoe snel de auto is, wil McLaren nog niet verklappen.

Je bent te laat

McLaren cultiveert een clubje gefortuneerde eigenaars. Hij mag dan wel 750.000 pond kosten, maar als buitenstaander grijp je er naast - ook al sta je met de centen te zwaaien. Er komen 500 exemplaren en die zijn allemaal al verkocht.