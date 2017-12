Wie wil een nieuwe DeTomaso Pantera?

Door: BV

Niet zo heel lang geleden wist een gefortuneerde liefhebber de iconische Lancia Stratos opnieuw tot leven te wekken. Met dank aan Ferrari, dat een F430 offerde als basis. Eénmalig overigens. Een poging om een gelimiteerde productierun op te zetten, struikelde dan weer over het veto van de toplui bij datzelfde merk.

Dany Bahar, een man die je hoort te kennen van topposities bij eerst Ferrari en vervolgens Lotus (waar hij omwille van een eigengereide stijl aan de deur werd gezet), liet zich inspireren. Hij is nu de baas bij Ares design, dat in het Italiaanse autohart Modena is gevestigd. Tuning en speciale verbouwprojecten zijn hun hoofdbezigheden, maar hij droomt ook van een nieuwe DeTomaso Pantera.

Project Panther

Voorlopig zijn er alleen nog deze schetsen, maar je kan er donder op zeggen dat Bahar in z’n rijk gevulde contactenlijst op zoek is naar orders voor deze creaties. Het recept lijkt overigens op dat van de Lancia Stratos bovenaan dit item. Bahar wil geen Ferrari, maar een Lamborghini als donor gebruiken. De Ford GT was historisch overigens juister geweest (in de Pantera lag immers een Ford V8), maar Ford doet al lastig als een klant een complete Ford GT wil verkopen, laat staan dat je die in stukken wil hakken.