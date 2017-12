Nieuwe Mercedes G-Klasse: dit is het interieur

Door: BV

Mercedes begon met de ontwikkeling van de eerste generatie van de ‘Gelände’ of G-Klasse in 1972. In 1979 was de terreinvreter van het bedrijf te koop. Oorspronkelijk was hij vooral voor militaire doeleinden bestemd, maar hij bleek al snel niet weg te branden uit de particuliere catalogus. Sterker nog - hij staat er nog altijd. Regelmatig opgewaardeerd, uiteraard, maar het gaat in essentie nog steeds over hetzelfde model. Begin volgend jaar verandert dat echter. Dan komt Mercedes voor het eerst met een compleet nieuwe G-Klasse.

Herkenbaar

Van de verschillende spyshots weten we dat de Duitsers ervoor kozen om de herkenbare, hoekige lijnen van het model te bewaren. Die vallen immers in de smaak bij de brede klantenbasis. Maar ook dat de afmetingen (vooral de breedte) fors in de plus gaan. En nu het bedrijf de eerste interieurplaatjes vrijgaf (een Mercedes-traditie, kijk hier maar al eens naar de interieurbeelden van de aanstormende Mercedes CLS en hier naar het binnenruim van de volgende A-Klasse) kunnen ook daar al heel wat over kwijt.

Helemaal bij de tijd

De G-Klasse maakt een zevenmijlssprong naar de 21ste eeuw. Standaard zal je nog steeds op analoge tellers kijken, maar het bedrijf rekent erop dat heel wat klanten extra zullen dokken om niet één maar twee naast elkaar geparkeerde 12,3” informatieschermen voor hun neus te krijgen. Overigens is alles wat je ziet compleet nieuw. En er wordt alleszins in de optielijst niet op een snufje meer of minder gekeken. Zo zijn er actieve multicontourzetels (die blazen bijvoorbeeld luchtkussens aan de buitenzijde van de bocht op om je beter op je plaats te houden) en kan je je oren verwennen met geluid van Burmester uit niet minder dan 16 luidsprekers.

Wanneer?

De nieuwe G gaat in de loop van volgend jaar in de verkoop. Z’n première is voor begin januari, op het Autosalon van Detroit.