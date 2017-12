Audi houdt Ducati

Door: BV

Audi-topman Rupert Stadler ziet af van een verkoop van motormerk Ducati. Het bedrijf zetten z’n recente acquisitie (2012) in de nasleep van het dieselgate-schandaal in de etalage. Maar een verkoop komt er niet.

4 kandidaat-overnemers

Eerder dit jaar zat Audi nog met vier kandidaat-kopers aan tafel. Maar die besprekingen draaiden op niet uit. Stadler zegt dat producten gezamenlijk ontwikkelen met Porsche (dat daar niet onverdeeld gelukkig mee is), al voldoende besparing oplevert. Dat zal het merk op termijn zo maar eventjes € 10 miljard opleveren.

Winstmarge

Bovendien is Ducati, net als Lamborghini overigens, winstgevend. En het bedrijf heeft de marges daarvan nodig om de evolutie naar een gehele of gedeeltelijke elektrificatie te financieren. Automerken zoeken - nu die stap onvermijdelijk lijkt - immers naar manieren om de stap te zetten en tegelijk ook nog winstcijfers naar de aandeelhouders te kunnen communiceren. En dan is het afstoten van een rendabele tak niet aan de orde, aldus Stadler.