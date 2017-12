Deze 911 is zo oud dat het nog een 901 is

Door: BV

Na een restauratie die drie jaar in beslag nam, is het Porsche Museum een nieuw pronkstuk rijker. Het gaat om de oudste 911 ter wereld. Die dateert uit oktober 1964 en het is één van de eerste productie-exemplaren (met nummer 57). Hij is zo oud, dat het zelfs nog geen 911 is.

Peugeot wou de nul

Toen Porsche de opvolger van de 356 introduceerde droeg die immers typenummer 901. En het bedrijf was in de herfst van 1964 al bezig met de productie toen het bezwaarschrift van Peugeot er in de bus viel. De Fransen maakten immers aanspraak op type-aanduidingen met drie cijfers waarvan het middelste een nul was. Die sierden dan al decennia de creaties van het Franse merk en er werd juridisch een hoge rug opgezet tegen de Duitsers.

Porsche besloot toen maar om de discussie uit de weg te gaan, wat leidde tot de geboorte van de 911. De auto zelf werd ontdekt in een schuur toen een Duitse televisiezender een programma draaide over memorabilia en andere schuur- en zoldervondsten. Het Porsche Museum besloot vervolgens de auto te kopen.