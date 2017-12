General Motors sluit terugkeer naar Europa niet uit

Door: BV

Nu Opel definitief is ingelijfd bij de PSA-groep (Peugeot-Citroën), heeft gigant General Motors geen vertegenwoordiging van betekenis meer in Europa. Een handvol Corvettes en Cadillacs per jaar, en dat is het zowat. En ook dat duurt niet lang meer, want over drie jaar mag de gemiddelde CO2-uitstoot van de afzet van een volumemerk nog slechts 95g/CO2/km bedragen. Alleen via de uitzonderingsmaatregel voor nichebedrijven kan het nog wat langer, maar die regel is ook niet eindeloos soepel.

Weg GM dus. Europa is te moeilijk, te complex, te duur en er valt te weinig geld te rapen. Maar, zo zegt GM-topvrouw Mary Barra, dat hoeft niet zo te blijven. Wanneer GM met specifieke technologie komt - elektrische auto’s of zelfrijdende voertuigen - dan is een terugkeer niet uitgesloten. ‘Maar het moet wel een investering zijn die steek houdt’ zei ze in Detroit tegen de verzamelde pers. GM wil tegen 2023 niet minder dan 20 elektrische modellen in de catalogus hebben.