Hardnekkig: productie Ford naar China

Door: BV

Je kan er donder op zeggen dat in nagenoeg elke moderne auto onderdelen en componenten zitten die in Chna vervaardigd zijn. Maar auto’s die effectief in China van de band lopen voor Europese consumptie zijn nog schaars. Volvo doet het (met z’n topmodel nota bene). Maar er zullen er ongetwijfeld meer volgen.

Wie produceert binnenkort in China?

BMW gaf al aan dat in China gebouwde auto’s voor de rest van de wereld tot de mogelijkheden behoorden. En over Ford gaan ook al een tijd geruchten. Die zijn er overigens nog steeds, waardoor we ze in de categorie ‘hardnekkig’ kunnen onderbrengen. Persagentschap Reuters heeft inmiddels meer details. Ford zal volgens het agentschap ten minste een deel van de productie van de Fiësta verplaatsen van Mexico naar China. Hetzelfde geldt voor de Fusion / Mondeo. Die wordt momenteel in de VS en in Spanje gebouwd, maar het model heeft last van een tanende populariteit. De Fusion ging het aflopen jaar 22% in de min terwijl Europese tegenhanger Mondeo z’n volumes het afgelopen jaar met 21% zag slinken.