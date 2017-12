In China haal je nieuwe auto’s gewoon uit de automaat

Door: BV

Internet- en e-commercegigant Alibaba zal in China starten met de verkoop van auto’s. Niet online, maar gewoon uit een automaat. De eerste twee testexemplaren worden in Nanjing en Shanghai gepland en… krijgen om één katachtige elementen in hun styling ingewerkt.

De verkoopsautomaten (een autoautomaat) zullen louter toegankelijk zijn voor Chinezen met een voldoende hoge kredietscore en een Alibaba-VIP-lidmaatschap. Wie geïnteresseerd is kan een auto een paar dagen meenemen voor een testrit, maar de transactie meteen afronden kan natuurlijk ook.

Automerken willen niets liever dan consumenten die hun producten kopen met dezelfde achteloosheid als ze zich een brood aanschaffen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onder meer Maserati, Mercedes, BMW, Audi en Volvo al hun medewerking hebben toegezegd.

Het komende jaar wil Alibaba elke maand een nieuwe autoautomaat openen.