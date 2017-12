Crashtest voor Fiat Punto: slechtste score ooit

Door: BV

De onafhankelijke Europese crashtestorganisatie EuroNCAP maakte een lijst van automodellen die op veiligheidsvlak niet meer zo fris zijn als de organisatie zou willen. De auto’s zijn echter nog steeds te koop, maar om de vinger beter op de wonde te leggen, voorziet de EuroNCAP ze nu van een actuele testwaarde. En dat is slecht nieuws voor de meeste. Een mokerslag voor één Italiaan.

Moet beter

De Toyota Aygo moet het bijvoorbeeld stellen met slechts drie sterren. Al worden dat er vier wanneer je optionele uitrusting aanvinkt. Een luxe die je bij de Alfa Romeo Giulietta, Ford C-Max (en grotere broer Grand C-Max), de Opel Karl en de DS 3 niet hebt. Die komen nooit voorbij 3 sterren.

Score: 0

Dat verbleekt echter bij de resultaten van de Fiat Punto. Die auto staat al sinds 2005 in de catalogus en wordt door het Italiaanse bedrijf dus ver voorbij de traditionele cyclus van 7 jaar gerokken. Het effect daarvan is niet min. De gecorrigeerde score is onvoldoende voor zelfs nog maar één ster. En de EuroNCAP moest een model dat gewoon te koop is nog nooit zonder sterren naar huis sturen. Het veiligheidsinstituut toont naar verwachting nogal weinig sympathie voor het Italiaanse merk. Het zegt dat Fiat verouderde producten in de catalogus houdt (zonder veiligheidsupdates) ten koste van de nietsvermoedende consument.

Op verschillende onderdelen absorbeert de Punto de impactenergie voldoende goed voor een score van zelfs twee sterren. Voetgangerveiligheid bijvoorbeeld. Maar de auto haalt dan weer niet de absolute minima op andere onderdelen van dezelfde test, waardoor de EuroNCAP geen sterren toekent. Geen enkele.