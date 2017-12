Land Rover slaat Defender concept over uit vrees voor Chinese kopie

Door: BV

Eind 2018 krijgen we wellicht voor het eerst de nieuwe Defender te zien. Die nieuweling, die codenaam L663 heeft, moet er zijn om de 70ste verjaardag van het merk voldoende luister bij te zetten.

Geen concept car

Het is al van 2011 geleden dat Land Rover nog een studiemodel voor een Defender-opvolger liet zien. Dat was de DC100 (foto), maar die sloeg de bal mis. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het publiek tijdens de eerste jaarhelft van 2018 opgewarmd zou worden met nog eens een concept. Maar daar ziet het bedrijf nu vanaf. De Britten hebben schrik dat met name Chinese autobouwers met het design aan de haal gaan.

Niet voor het eerst

De angst van Land Rover is niet ongegrond. De Range Rover Evoque werd door het Chinese Land Wind schaamteloos gekopieerd en de Chinese rechtbanken toonden maar weinig respect voor de auteursrechten van het Westerse bedrijf.

De lat hoog gelegd

Van de Defender verkocht Land Rover jaarlijks zo’n 20.000 stuks. Voor de nieuweling moet de lat een pak hoger liggen. Het bedrijf wil meer dan 100.000 eenheden per jaar verkopen. Door meer comfort, snufjes, flexibiliteit en verschillende motoren (van de Ingenium-familie) aan te bieden, maar ook door weer meer markten aan te boren. De VS en Canada staan op de planning, terwijl de Defender daar al geruime tijd niet meer te krijgen was. De verkoop van het nieuwe model start in 2019.