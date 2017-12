BMW X5 M van G-Power kleineert Lamborghini Urus

Door: BV

Nog maar pas heeft Lamborghini de Urus ontketend of tuner G-Power heeft al een antwoord klaar. De pk-gigant uit Autenzell, een plaatsje tussen Ingolstadt en München, doet er nog een schep bovenop. Het begint met een BMW X5 M. Dat is al geen stakker met 575pk en 750Nm. Maar het mag nog wet meer zijn. Het gaat in drie stadia.

Los de Urus voorbij

In de eerste stap kittelt G-Power de 4,4l V8 al naar 650pk en 850Nm. Daarmee is de Urus al geëvenaard. De tweede stap maakt er al meteen 700pk en 905Nm. En als het dan nog niet voldoende is, dan je nog eens opwaarderen naar 750pk en 980Nm.

Specifieke cijfers geeft G-Power niet, maar dat die moeite krijgt om in de achteruitkijkspiegel van dit Duits geweld te blijven hangen is wel zeker. Als snelheid niet genoeg imponeert, dan biedt de koetswerkkit soelaas.