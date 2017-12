Koop de Tucker 48 van Tucker zelf

Door: BV

Eind jaren veertig slaagde Preston Tucker er ondanks alle tegenwerking van de gevestigde (en machtige!) auto-industrie in de VS in om vijftig exemplaren van de ‘auto van de toekomst’ te bouwen. Die Tucker 48, waarvan je hier het volledige verhaal vindt, was revolutionair. Hij had ongeziene veiligheidsvoorzieningen, een luchtgekoelde motor achterin, een volledige achterophanging en een design van ook vandaag nog overtuigt. Tegenwoordig leven de meeste exemplaren bij verzamelaars of musea. Slechts uitzonderlijk verschijnt er eentje op de markt. Maar half januari gaat er een onder de hamer bij RM Sotheby’s in het Amerikaanse Arizona.

De Tucker van Preston Tucker

Er bestaat niet zoiets als een ordinaire Tucker, maar deze is niettemin toch wat specialer. Het was immers de auto van Preston Tucker zelf. Hij en z’n familie maakten er zeven jaar lang gebruik van, tot in 1955. Net als alle andere exemplaren wordt hij aangedreven door een 5,5l grote zescilinder boxermotor met een vermogen van 166pk.

De originele Tucker-Tucker werd in 1988 ook gebruikt in de productie van de film ‘Tucker: The Man and His Dream" (te vinden in het Auto55 autofilmdossier) waarin Jeff Bridges de hoofdrol voor z’n rekening nam.