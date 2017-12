Wie durft? Tesla Model S taxivloot te koop

Door: BV

Een Amsterdams taxibedrijf vernieuwt z’n wagenpark en doet daarom z’n hele vloot Tesla Model S van de hand. En het lijkt erop dat er koopjes te doen zijn, want de goedkoopste exemplaren staan al vanaf € 39.000 in de etalage.

Onderhoud door Tesla

De verkoper laat weten dat de accu nog steeds door Tesla zelf onder garantie gedekt wordt, en dat de auto’s ook steeds door het merk zelf onderhouden zijn. Of dat voldoende is om de gemoedsrust van de koper te sussen, is nog onduidelijk. De auto’s hebben immers wél een hoge kilometerstand. Gezien hun gebruik is dat niet meer dan logisch. Allen wijzen ze meer dan 200.000km aan. De uitschieters gaan zelfs tot 280.000km.

Aan de buitenzijde presenteren de auto’s in kwestie meer dan aardig, maar het interieur heeft de slijtageslag niet steeds even goed doorstaan.