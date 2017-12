Smart Brabus Sunseeker is héél exclusief, voor € 60.000

Door: BV

Het is zo ongeveer een jaar geleden dat Smart en Brabus de Ultimate 125 boven de doopvond hielden. Dat was een erg gelimiteerde oplage: 125 stuks, allemaal met 125pk. Je moest er zo maar eventjes € 50.000 voor dokken. Nu komt Brabus met een nog exclusievere uitgave: Sunseeker Limited Edition. Z’n prijs is ook herbekeken, naar boven toe, vanzelfsprekend.

De Duitse fabrikant van luxejachten Sunseeker leende er z’n naam aan en gaf richting aan het nautische thema van dit model. En er komen niet meer dan 10 exemplaren van. Maar ga even zitten voor de prijs.

Voor de prijs van een Mercedes SLC 43 AMG

In Duitsland kost deze kleine smart € 59.900. Dat wil zeggen dat hij op een haar na zo duur is als een Mercedes SLC 43 AMG (vanaf € 60.035 in Duitsland) en duurder dan een E-Klasse All-Terrain (vanaf € 58.101). Om maar te zeggen dat je al wat keuze hebt voor zo’n bedrag.

Wat biedt de Smart?

Deze exclusieve open tweezitter is gelakt in een specifieke donkerblauwe tint en heeft zilverkleurige accenten, een koetswerkkit van Brabus in naakt carbon,en gigantische 18-duimers (zeker voor zo’n klein autootje) die in verbrede wielkasten leven. Aan de binnenkant vind je leder in twee tinten, sierlijsten in teak en Sunseeker-logo’s, naast de obligate hoeveelheid sportieve Brabus-onderdelen (versnellingspook, pedalen…).

In 2,9 seconden van 0 naar… 50km/u

De ophanging is specifiek Brabus, net als de behandeling van de 0,9l grote turbomotor. Die ziet z’n vermogen stijgen van 109 naar 125pk en houdt nu ook 200Nm achter de hand. De aanpassingen zijn elektronisch, ten dele, maar er zit ook een nieuwe intercooler en luchtinlaat. Het autootje gaat in 2,9 seconden naar 50km/u en is tot een top van 175km/u in staat.