Volkswagen Arteon R krijgt 400+pk VR6

De Arteon is het nieuwe vlaggenschip van Volkswagen. Tenminste, voor wat de ‘normale auto’s’ betreft (we negeren dus de VW Touareg). Voorlopig is de sedan met coupé-lijnen er alleen nog maar met viercilindermotoren. Daar komt echter verandering in. Een zescilinder is in de maak.

Volkswagen wil van de Arteon met VR6 benzinecentrale een raszuiver R-model maken. Je mag daaruit afleiden dat hij beter zal presteren van de Volkswagen Golf R. De logische conclusie is dat je aankijkt tegen meer dan 400pk. En tegen vierwielaandrijving om flitsende sprints neer te zetten. Puristen die een handgeschakelde bak willen, hoeven dan weer hun adem niet in te houden. Die kans is erg klein. Maar Martin Hube, de woordvoerder van het merk voor deze specifieke productlijn, belooft wel dat je zelfs wat overstuur zal kunnen uitlokken. Een echte pret-VW-dus. Daar houden we ze aan.

