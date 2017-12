Meer binnenkant nieuwe Mercedes G-Klasse

Door: BV

Tel net zo veel dagen naar de andere kant van het nieuwe jaar en de compleet nieuwe Mercedes G-Klasse staat al in z’n nakie te pronken op het Autosalon van Detroit. Het merk houdt de spanning er nog even in, door ons voor een tweede keer plaatjes van het nieuwe interieur te serveren. Ditmaal met de standaard wijzerplaten, voor wie al dat digitale geweld (zoals in de E-Klasse en S-Klasse) niet hoeft.

Letten op details

De Duitsers wijzen bij deze ook op enkele extra stijldetails. Niemand had geschreven over het feit dat de ronde verluchtingsroosters een verwijzing waren naar de koplampen van het model. En dat de bovenuit het dashboard stekende luidsprekers een hint waren naar de richtingaanwijzers op de flanken. Dat is bij deze rechtgezet.

Steviger maatvoering

De eerste compleet nieuwe G-Klasse sinds de tweede helft van de jaren zeventig, wordt groter. Dat mag niet verbazen. Wat je krijgt als je er aan de buitenzijde een lintmeter naast legt, weten we nog niet. Wat het aan de binnenkant geeft, wel. Daar zegt Mercedes dat de nieuwe G vooraan 38mm extra beenruimte krijgt en dat er achteraan zo maar eventjes 150mm bijkomt. De breedte neemt ook toe. Ter hoogte van de schouders vooraan met 38mm en bij de ellenbogen met 68mm. Achteraan wordt dat respectievelijk 27 en 56mm.

Voorts laat het merk met de Ster al weten dat je het ordinaire interieur kan opleuken met twee aankledingspakketten: Exclusive en Exclusive Plus. Zie je de verluchtingsmonden in zilver, dan gaat het om het hoogste uitrustingsniveau.