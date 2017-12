GM wil niet betalen voor doden in contactslotschandaal

Door: BV

We keren nog eens terug op het erg dodelijke contactslotdebacle van General Motors. Voor wie het niet weet: GM bouwde in een hele reeks auto’s jarenlang een defect contactslot in. Dat kon zichzelf uitschakelen en leidde tot een hele reeks zware ongevallen met alle gevolgen van dien.

Doofpotoperatie

General Motors wist van het probleem, maar reageerde niet. Sterker nog, het verving het foute onderdeel (een veertje van een paar cent) door een goed exemplaar met exact hetzelfde onderdeelnummer. Daardoor leek het alsof er nooit was mis was.

Schuldig

General Motors is vanzelfsprekend veroordeeld voor deze bedenkelijke praktijk, maar er zit een angel aan het verhaal. Voor de affaire aan het licht kwam was de gigant immers failliet gegaan en opgesplitst in twee delen. ‘Old GM’ waarin alle rommel zat, en ‘New GM’ dat doorging alsof er niets aan de hand was. Saillant detail: de redding van het bedrijf gebeurde door de Obama-administratie met belastinggeld. Door het faillissement dacht GM alle verantwoordelijkheid te ontlopen, maar de rechtbank volgde die stelling niet.

Zo lang mogelijk tegenwerken

De familieleden van de slachtoffers onderhandelden een compensatie van $ 1 miljard (in GM-aandelen) met het verantwoordelijke ‘Old GM’, maar dat komt nu terug op z’n stappen. Er was een tekst van akkoord, maar handtekeningen zijn nooit gezet. De advocaten van de slachtoffers eisen nu in de rechtbank de uitvoering van de overeenkomst. De bedrijfsleiding van haar kant, toont geen sympathie. General Motors stelde voor om de gerechts- en representatiekosten voor ‘Old GM’ te betalen, als het maar zo veel mogelijk tegenwerkt. En het bestuur daarvan ging akkoord.

De eigenaars van de defecte voertuigen claimen nu dat GM ter kwader trouw handelde (meermaals dan, technisch gezien) en staan alsnog op de uitbetaling van de schadevergoeding.