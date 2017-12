Design Lamborghini Urus SUV werkt ook in het klein

Door: BV

Lamborghini heeft z’n SUV. Die kogel is door de kerk. De Urus heeft de taak om in z’n eentje de verkoop van het bedrijf te verdubbelen. En het zijn niet alleen de prestaties die ervoor moeten zorgen dat de orderboeken gevuld geraken, het design speelt minstens een even belangrijke rol. Maar zou dat ook werken op een kleinere auto? Wel, Kleber Silva probeerde het uit, met de jongste VW Polo als basis. Gewoon, omdat het kan.

Meer Lamborghini op komst?

Zo compact als deze proefopstelling zal Lamborghini niet gaan, maar er wordt bij het Italiaanse bedrijf inmiddels wel nagedacht over de stap na de Urus. Nogal wat geld staat op een productieversie van de Estoque concept, gebaseerd op de Porsche Panamera. Dat studiemodel is inmiddels 10 jaar oud.