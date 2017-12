Dit is de Tesla Model S als break

Door: BV

Als je tegenwoordig je zinnen gezet hebt op een elektrische auto, dan heb je al behoorlijk wat keuze. Maar als het ook een beetje praktisch moet zijn, dan slinkt het aanbod danig. En al helemaal als je niet voor een ludospace zoals de Citroën Berlingo of Renault Kangoo wil gaan. Een break met elektrische aandrijving? Dat is er nog niet. Maar Qwest gaat daar verandering in brengen. Op basis van de Tesla Model S.

Aftermarket kit

Het bedrijf ging aan de slag met de Model S P90D en heeft de kit zo goed als af. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want de Model S zit vol sensoren en elektronica. Die moet je allemaal nagaan, zodat je geen storingen veroorzaakt met je nieuwe onderdelen. Qwest riep ook de hulp in van Tesla zelf, zodat ook toekomstige software-updates geen roet in het eten gooien.

Het prototype is zo goed als af. Bijna alle aanpassingen zijn vervaardigd in koolstofvezel, zodat het gewicht van de auto niet stijgt. Dat lijkt gevolgen te moeten hebben voor de prijs, maar die is nog niet bekend. En het lijkt er ook niet op alsof het de meest stijlvolle break ooit wordt.