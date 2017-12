Elektrische Morgan EV3 volgend jaar te koop

Door: BV

In 2016 stelde Morgan van z’n sympathieke en eigenzinnige Threewheeler een elektrische concept voor. Niet voorzien van een V2, maar van een 46kW sterke elektromotor en en accu die 240km rijbereik garandeerde. Wie daar wat in zag, mag jubelen. Volgend jaar gaat de EV3 in productie.

Morgan EV3

De EV3 moet een mix van traditioneel vakmanschap en moderne technologie bieden. Het is producent Frazer-Nash die gevraagd werd om de accu’s te leveren. Dat wordt een primeur voor het merk. Niet de enige overigens, want er wordt ook gewerkt aan een composietmateriaal voor de koetswerkpanelen.

De productieversie zal niet zo ver rijden als het hierboven beschreven studie-exemplaar. Na dik 190km moet je op zoek naar een stekker. En het lijkt ook wat minder vlot te zullen gaan. 35kW is wat er achter het gaspedaal zal zitten.