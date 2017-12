Bugatti Chiron gaat vlot, maar niet naar waar je denkt

Door: BV

Dat de Chiron net zo vlot presteert als de benzine uit z’n tank verdwijnt, weten we al even (kijk hier naar de officiële verbruikscijfers van de supercar). Maar dat is niet wat Bugatti ons aan het eind jaar van het laat weten.

Beter dan de Veyron

Bugatti wil in de eerste plaats kwijt dat de meer dan € 2,4 miljoen kostende Chiron als zoete broodjes over de toonbank gaat. Meer dan 300 zijn er verkocht en de eerste 70 stuks zijn al bij de klant. Dat is een opsteker na de moeite die Bugatti zich moest troosten om van de laatste exemplaren van de Veyron af te geraken. Dat gezegd zijnde, ook daarvan waren de eerste erg snel de deur uit.

Europa neemt de kop

Opvallend: Europa is met voorsprong de grootste markt voor de Chiron. 43% van de bestellingen wordt daar gerealiseerd. De Amerikanen en Canada nemen iets meer dan een kwart voor hun rekening, het Midden-Oosten iets minder dan dat. Azië blijft achter bij de verwachtingen. Daar is slechts 8% van de Chiron aan een eigenaar geraakt.