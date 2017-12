Dit zijn de VAB-gezinswagens voor 2018

Door: BV

Elk jaar kiest mobiliteitsorganisatie VAB de gezinswagens van het jaar. Ditmaal is dat niet anders. De verkiezing is overigens een unicum omdat de kandidaten niet louter worden beoordeeld door 22 gespecialiseerde journalisten, maar omdat ook 80 gezinnen hun zeg doen over de deelnemers. Dit jaar waren dat er niet minder dan 29. Die kwamen net als de afgelopen jaren uit in drie categorieën: tot € 19.000, tot € 29.500 en elektrisch (voor het eerst geplafonneerd op € 60.000).

Tot € 19.000

Vorig jaar ging deze categorie naar het relatief onbekende SsanYong. Ditmaal is het een meer traditionele autobouwer die wint. Citroën mag zichzelf het komende jaar de kroon van VAB Gezinswagen van het Jaar opzetten. Op een best eigenzinnig hoofd, overigens. Het is de nieuwe C3 Aircross die het haalt. Met bij zowel de gezinnen als de journalisten lof voor het interieur.

1. Citroën C3 Aircross (146)

2. Ford Fiësta (136)

3. Seat Arona (133)

Tot € 29.500

In de categorie van de ‘grote gezinswagens’ kwamen wel veertien wagens tegen elkaar uit. Vooral SUV’s en breaks gingen voor de overwinning. Opvallend: daar waar slechts enkele jaren geleden diesels in deze categorie gemeengoed waren, was er dit jaar amper één ingeschreven. Hij staat niet in de top 3. Helemaal bovenaan prijkt géén SUV en evenmin een break. Daar staat de enige monovolume die werd ingeschreven. Hij valt duidelijk in de smaak bij de gezinnen, want het is het grotere broertje van de winnaar van vorig jaar.

1. Renault Grand Scenic (165)

2. Peugeot 5008 (137)

3. Mazda CX-5 (134)

Elektrisch

Het aanbod in deze rubriek blijft beperkt. Van de zeven deelnemers waren er vijf geheel elektrisch en twee van het type plug-in-hybride. Die laatste twee (de Mitsubishi Outlander PHEV en Toyota Prius Plug-In) delven overigens het onderspit. VAB geeft aan dat de aankoopprijs te hoog is en dat ze ook nog eens kampen met een hoge kilometerkostprijs. Voor het zesde jaar op rij wint een geheel elektrische auto. En dat is… dezelfde als vorig jaar. Iets wat in de geschiedenis van de verkiezing slechts twee keer eerder voorkwam (de Citroën Xantia won twee keer, net als de Skoda Superb Combi).