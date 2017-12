10 van de beste horloges voor de autoliefhebber

Het einde van het jaar kondigt zich aan. Aan pakjes en cadeautjes kan je in deze periode niet ontsnappen. Aan lijstjes evenmin. Het is ook het moment van de dertiende maand en - voor enkele gelukkigen - de eindejaarsbonus. Wie nog niet weet waar die aan opdoen (of waarvoor sparen het komende jaar), suggereren we alvast deze 10 fantastische tijdstukken. Horloges voor iedereen, maar zeker voor de liefhebber van vierwielers of racerij. En we maken het niet zo knullig om stukken te kiezen waarop het automerk zelf staat. Geen Zenith Range Rover of Breitling Bentley. Zo kan je je polsjuweel houden de volgende keer dat je van auto verandert.