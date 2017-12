Aznom SerpaS, Italiaanse schone met zingende V8

Door: BV

Er was een tijd dat je, zo leek het tenminste, in het hartje van Italiaans autoland Turijn in elke straat een koetswerkkunstenaar vond. Maar dat hoort al lang tot het verleden. Tenzij het terugkomt.

Deze SerpaS is besteld door Aznom of Monza. Het is een poging om een moderne auto maken op een artisanale manier. En de lat lag hoog. De sportieveling moest licht zijn en net zo goed kunnen presteren als de beste sportwagens op de markt. Want vakmanschap, dat wil niet zeggen dat er op andere vlakken compromissen gesloten moeten worden. Neem dat gerust met een korrel zout.

Een met carbon versterkt buizenchassis en een koetswerk in aluminium zijn de basisingrediënten. En het moet gezegd, de SerpaS (serpent in het plaatselijke dialect) laveert deskundig om een paar van de grotere hindernissen heen. Een dak heeft hij niet. Een voorruit evenmin. Dat lijken al meteen op grote toegevingen, niet?

Z'n lijnen lijken dan weer helemaal bij de tijd te zijn. We zien er wat van de Nio EP9 in. En ook van de Tesla Roadster, ofschoon die nog niet voorgesteld was toen aan dit project werd begonnen. Z'n achterzijde is lijkt dan weer met lineaal en geodriehoek te zijn getekend. Het eindigt abrupt. Zoals bij de meeste volbloed racewagens.

V8 en 900kg, maar elektrisch tegen 2020

Deze Italiaanse bolide heeft bescheiden maten. Ze komen behoorlijk dicht in de buurt van de zelf al behoorlijk radicale Lotus 3-Eleven. 4,08m lang, 1,76m breed en amper 78cm hoog. Tenzij je de rolbeugel meet, dan kom je op 1,03m. Interessanter is echter het leeggewicht. Amper 900kg. En dat met een V8 onder de kap.

De achtcilinder is amper 2,6l groot en doet het zonder de hulp van een turbo. Daardoor kan hij ook de hoogste noten zingen. De centrale die 276Nm en 363pk opwekt, haalt rotatiesnelheden tot 10.300t/min. Zonder prestaties te verklappen overigens, maar dat die indrukwekkend zijn, staat boven elke vorm van verdenking verheven. Tegen 2020 belooft het nichemerk overigens nog een elektrische versie. Met 200pk. De grootte van de accuset zou dan afhangen van de wensen van de klant.

Uniek interieur

Het volledig met de hand vervaardigde interieur is een herinterpretatie van dat van klassieke Italiaanse creaties. Leder en carbon zijn hoofdingrediënten, als je dat wil tenminste. Aznom wil dat elke auto een binnenruim krijgt dat precies is zoals de klant het heeft omschreven. Op maat dus.

Wie een exemplaar wil, kan meteen ook voor het pakket "Experience" kiezen. Dan kan je gaan rondneuzen in de ateliers terwijl ze aan je nieuwe speelgoed werken en krijg je de eerste instructies over het maximaliseren van de prestaties van een professional op het circuit van Monza. Een fitnessabonnement zit er niet bij. Nochtans ook handig, want portieren heeft het ding niet. Een prijs ook nog niet overigens.