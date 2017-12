Aston Martins dienen niet om stil te staan

Door: BV

Een Aston Martin is niet gemaakt om stil te staan. En dat geldt voor nog wel meer voertuigen. Het is evenwel nog steeds de bedoeling dat ze dat kunnen. En daaraan schort wat bij de DB9, DBS, Virage, Vanquish en Rapide die zijn uitgerust met de Touchtronic II zestrapsautomaat.

De parkeerfunctie van die transmissie werkt niet naar behoren. En daarom moeten bovenvermelde exemplaren terug naar de dealer. De parkeerrem van die auto’s werkt wél goed, maar de meeste mensen gebruiken die niet. En daarom kan de Aston wel eens gaan bewegen wanneer het niet de bedoeling is. Gelukkig is een software-update al wat nodig is om het euvel te verhelpen.