Ford F350

Ondanks hun populariteit vind je geen crossovers of SUVs in deze lijst. Een veeg teken dat die auto’s niet zo aangenaam zijn als de marketingboys willen doen geloven. Op vijf staat nog net een pickup, met een tevredenheidsindex van 90%. Het is de Ford F350, die evenmin bij ons verkrijgbaar is. Hij rijdt opvallend goed zeggen z’n klanten.

Lees meer