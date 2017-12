Nieuwe VW Touareg is er in april

Door: BV

Volkswagen is toe aan een nieuwe Touareg. Logisch, want de jongste (tweede) generatie van het model werd begin 2010 gelanceerd en heeft met z’n zeven jaar de leeftijd van een normale productcyclus bereikt.

Wat verwachten van de nieuwe Volkswagen Touareg

Volkswagen heeft generatie drie aangekondigd voor komende lente. Dat betekent wellicht dat z’n publieksdebuut in april zal geschieden op het Autosalon van Peking. Het gaat om een auto die, aldus het merk, van de eerste tot de laatste LED nieuw ontworpen is. Dat staat hipper dan wanneer je het over moeren en bouten hebt.

Die zullen overigens nagenoeg identiek zijn aan die van de Audi Q7. Of de Porsche Cayenne, Bentley Bentayga en Lamborghini Urus. Allen hebben ze het nieuwe MLB Evo-platform van de groep gemeen. De VW zal niet zo zot doen als z’n neefjes wanneer het op motorversies aankomt. Reken op slagvolumes van 2 tot 3 liter voor zowel benzine als dieselcentrales.

Vooral ruimer

Wellicht wordt de Touareg wat lager dan z’n voorganger, terwijl alle andere maten in de plus gaan. En omdat het nieuwe platform efficiënter de ruimte benut, mogen z’n inzittenden zich aan een ruimer interieur verwachten.