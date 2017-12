Geely koopt aandeel Volvo Trucks

Door: BV

Nu reeds vind je bij het Chinese Geely de mensen die het bij automobielproducten Volvo voor het zeggen hebben. Vanop dezelfde kantoren wordt ook aan het nieuwe elektrische merk Polestar gewerkt én wordt het nieuwe Lynk&Co (met de techniek van Volvo) uit de grond gestampt. Het bedrijf bezit ook 45% van Dongfeng Commercial Vehicles. Dat is één van de grootste vrachtwagenproducenten in China. Maar dat is voor de Chinezen allemaal nog niet genoeg. Die kopen zich nu ook in bij Volvo Trucks.

Geely Holding koopt een aandeel van 8,2% in het bedrijf voor een onbekend bedrag. Dat lijkt niet zo veel, maar tegen de huidige aandelenkoers vertegenwoordigt dat een waarde van bijna € 3 miljard. Geely sluit een hereniging van autobouwer en vrachtwagenbouwer Volvo voorlopig uit. Beide bedrijven werden in 1999 van elkaar afgesplitst.