5 auto's die beter verdienden in 2017

Kijk doorheen de autogeschiedenis en je komt tot de onvermijdelijke conclusie dat er in het beste geval een losse relatie is tussen de inherente kwaliteit van een auto en z’n populariteit. Al te vaak worden uitstekende vierwielers over het hoofd gezien. Hier zijn alvast vijf auto’s die het afgelopen jaar beter verdienden.