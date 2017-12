Sinds 1974 bouwde VW de Golf al 34 miljoen keer

Door: BV

In 1974 worstelde Volkswagen nog steeds met het succes van de Kever. Die auto was dan écht niet modern meer, maar wat zou hem adequaat kunnen vervangen? Het bleek de Golf te zijn. Die was mijlen van de Kever verwijderd. Watergekoelde motoren in plaats van luchtgekoelde centrales. Met moderne lijnmotoren in plaats van de sympathiek grommende boxers. Vooraan gemonteerd, ook, in plaats van achteraan, net als de aandrijving trouwens. En dat alles in een praktische vijfdeurskoets, met een achterbank die plat kon. In een strak pak dat door grootmeester Giugiaro was getekend. Hier ontdek je overigens 5 geheimen van die eerste generatie.

Inmiddels is de Golf niet meer weg te denken. En het blijft nog steeds verreweg de populairste Volkswagen. Sinds het eerste exemplaar in ’74 van de band liep, zijn er al 34 miljoen van gebouwd. Afgelopen jaar alleen al kwamen er een miljoen bij. Dat betekent dat één nieuwe VW op zes een Golf is.