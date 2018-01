Audi Q2 als E-Tron?

Door: BV

Audi zal in de loop van dit jaar een versie van de compacte Q2 met lange wielbasis in de catalogus opnemen. Niet bij ons, natuurlijk, maar in het land waar alles om de afstand tussen de voor- en achterwielen draait: China. En het lijkt er sterk op dat deze Q2 L ook meteen het label E-Tron opgekleefd krijgt.

Almaar strengere normen

China is nog steeds het beloofde land voor de autosector. Nergens anders ter wereld liggen zo veel consumenten voor het rapen. Miljarden. En die Chinezen zijn wars van moeilijk te beschrijven zaken als rijplezier. En als het op imago aankomt zijn ze een onbeschreven blad. Maar ze hebben wel specifieke gevoeligheden. De hierboven aangehaalde spreidstand die ruimte op de achterbank moet garanderen bijvoorbeeld. En z’n overheid, die het met economische en andere wetten niet al te nauw neemt. En die in sneltempo strengere uitstootnormen oplegt. Daarom, zo klinkt het, wordt de Audi Q2 L louter voorzien van een accuset. Die zou dankbaar gebruik maken van de extra ruimte om tot 500km autonomie te leveren, al is niet duidelijk volgens welke norm die is berekend.

En Europa? Tja, hier geen Q2 met L. En voorlopig ook nog niet als E-Tron.