Belgische automarkt verkocht weer meer in 2017

Door: BV

Afgelopen maand december werden in ons land 28.072 nieuwe wagens ingeschreven. Dat maandresultaat is 16,3% lager dan de (33.523) nieuwe wagens die een jaar eerder op nummerbord werden gezet. Maar door de sterke prestatie van de markt eerder dat jaar, topt 2017 toch nog boven 2016. Het totaal van 546.558 nieuwe wagens is 1,3% hoger. En het is wat inschrijvingen van nieuwe auto’s betreft meteen het derde hoogste resultaat ooit in ons land.

En het zijn niet alleen de invoerders van personenwagens die mooie resultaten kunnen voorleggen. Dat geldt ook voor de invoerders van vrachtvoertuigen. De lichte bestelwagens (tot 3,5 ton MTM) zagen het het aantal inschrijvingen met 12% toenemen. De vrachtvoertuigen tot 16 ton deden 3,6% beter, terwijl de resultaten in de markt van voertuigen boven 16 ton 3,9% hoger zijn uitgekomen.

De populairste automerken

De afgelopen maand wist Renault precies 3.800 auto's een nummerplaat te geven. Daarmee is het het sterkst presterende merk. Volkswagen volgt met 3.136 voertuigen terwijl Peugeot het ereschavot afrondt met 2.078. Eronder vinden we het nog steeds erg sterk presterende BMW (1.704) en Dacia (1.671) dat tijdens de laatste maand opklom tot de vijfde stek terwijl het zich tijdens het ganse jaar op de twaalfde plaats in de rangorde vestigt.