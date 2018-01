Wat verwachten van het Autosalon van Brussel 2018?

Door: BV

Van 12 tot 28 januari 2018 vindt de inmiddels al 95ste editie van het Autosalon van Brussel plaats. Een beurs die hoe langer hoe meer een unicum wordt in de autowereld. Niet alleen blijft de tentoonstelling recordaantallen bezoekers trekken (afgelopen jaar tijdens een ‘klein’ salon nog steeds 437.112), maar ook omdat nagenoeg alle merken die op de Belgische markt actief zijn, present tekenen. En dat terwijl de prestigieuze internationale beurzen, zoals dat van Frankfurt, almaar vaker zien dat grote merken ervoor passen.

Koperpubliek

Dat het Brusselse salon voor marktspelers moeilijk of niet te negeren is, heeft te maken met z’n unieke positie. Waar beurzen in het buitenland vaak enkel dienen om te kijken, laat de Belg zich nog steeds meer informeren over een product. En gaat hij ook tot een aankoop over. Minder en minder merken zwaaien met bestelbonnen op de beursvloer, maar de periode omheen het autosalon - 60 dagen zeg maar -vertegenwoordigt nog steeds meer een derde van de autoverkoop van het jaar. En niemand kan zich permitteren om dat te laten liggen.

Evolutie

Het Brusselse autosalon blijft ook evolueren. Organisator Febiac hanteert al jaren een formule van permanente evolutie. In de openingsuren (waarover je meer vindt in het praktische overzicht), maar ook in het concept. Dit jaar weer. De tweewielers krijgen meer ruimte (in de Paleizen 8 en 9), terwijl de auto’s over 8 Paleizen verspreidt staan (1, 3, 4, 5, 6, 7, 11 en 12). Paleis 1 is overigens een beetje apart, want daar vind je bij uitstek de luxespelers in een aangepast kader. Dat omvat onder meer automobiele kunst en juwelen. Voor de jongste bezoekers is er in Paleis 4 dan weer een Kids Tour.

Microtentoonstelling

Voor het eerst in zijn geschiedenis wijdt de Brussels Motor Show ook een volledig paleis aan oplossingen op het gebied van micromobiliteit en gedeelde mobiliteit. Deze thematentoonstelling in Paleis 10, #WeAreMobility gedoopt, is voor het grote publiek toegankelijk tijdens de vier laatste dagen van het salon, op 18, 19, 20 en 21 januari.