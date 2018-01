Autosalon Brussel 2018: de openingsuren

Door: BV

Wie dit jaar op automatische piloot naar het Autosalon van Brussel trekt, zou wel eens voor verrassingen kunnen staan. Of voor een gesloten deur. Want niet louter aan het concept (meer daarover hier) maar ook aan de openingsuren wijzigt één en ander.

Wanneer is het Autosalon van Brussel 2018?

De pers is op woensdag 10 januari als eerste aan de beurt samen met mensen die een VIP-uitnodiging bemachtigen of kopen (zie tarieven). Die avond is de feestelijke Gala-opening. Almaar minder met een strikje overigens…

Op donderdag 11 januari is de zogeheten professionele dag en vanaf vrijdag 12 januari gaan de deuren open voor het grote publiek. Ditmaal loopt de beurs tot en met zondag 21 januari.

Openingsuren Autosalon Brussel

De grootste wijziging ten aanzien van vorige jaren, zijn de openingsuren. Op normale publieksdagen is het Salon geopend vanaf 11u (later dan voorheen) tot 19u. In het weekend sluiten de deuren op hetzelfde moment, maar gaan ze een uurtje eerder open. En tenslotte zijn er ook nog drie nocturnes, op vrijdag 12, maandag 15 en vrijdag 19 januari. Dan mag je er tot 22u rondlopen. Onderstaand overzicht zet alles nog eens extra op een rijtje.