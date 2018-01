Uniek prototype van Plymouth zoekt nieuwe eigenaar

Door: BV

Voor heel wat autoliefhebbers zijn de jaren vijftig hét gouden tijdperk van de automobiel. Het is niet moeilijk om de aantrekkingskracht van het tijdperk te zien. Op vlak van design kon bijna alles, terwijl de prestaties al naar een modern niveau getild waren. Eén van de meest oogstrelende creaties van die tijd gaat nu onder de hamer. Het is niet eens een seriemodel, maar een prototype dat destijds nog eens de lat wat hoger legde. Deze creatie van de Chrysler Corporation, een Plymouth, was in 1954 te zien op de salons van Chicago en New York.

Plymouth Belmont Concept

Deze Belmont concept, een uniek stuk, was gepend door Virgil Exner toen die vice-directeur design was bij Chrysler. Exner had er een band mee, waardoor hij niet werd vernietigd. Dat gebeurde destijds vaak met studiemodellen. Zelfs als ze, zoals deze functioneel waren. Inmiddels is de auto weer in tiptop staat, met inbegrip van zijn ‘kleine’ 4.0l V8 van 160pk en de drietrapsautomaat.

Wat hij precies kosten moet, is niet bekend, maar hij wisselde in 2014 ook al eens van eigenaar en toen werd er meer dan een miljoen euro voor betaald.