Audi belooft: auto's zullen minder op elkaar lijken

Door: BV

Je moet al een echte kenner zijn om alle modellen van Audi uit elkaar te houden. Vooral wanneer je ze van een bepaalde hoek bekijkt. Op de neus bijvoorbeeld. Die ‘uniforme designstrategie’ heeft het merk natuurlijk mee gebracht waar het nu staat. Sterker nog, de concurrentie kopieert dat gedrag tegenwoordig gretig. Wie weet een Mercedes C, E- of S-Klasse nog onmiddellijk uit elkaar te houden. Of een BMW 3- en 5-serie?

Terechte kritiek

Maar Rupert Stadler, de CEO van Audi, vindt de aanhoudende kritiek terecht. Een familielijn is goed, maar de designer overdrijven momenteel. In de toekomst moet elke Audi weer meer een eigen ontwerp krijgen. Dat dat kan, bewijst de Q2, zo is te horen. Of dat ook effectief betekent dat je een A4 van ver van een A6 kan onderscheiden zal de toekomst moeten uitwijzen. De zelfkritiek is immers niet van gisteren.