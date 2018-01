11 februari, Love Bug Parade vanuit Brussel

Door: BV

Al negen keer eerder was de Esplanade van het Jubelpark in Brussel de verzamelplaats voor een bonte collectie VW Kevertjes en hun al even bont geklede (Love, Peace, jeweetwel) eigenaars. Ditmaal was de organisatie een tijdje onzeker. Gedoe over de Lage Emissiezone, maar Brussel lijkt de oldtimer te omarmen.

Feestelijk

Ditmaal wordt de parade extra feestelijk. Niet alleen voor z’n tiende verjaardag. Of voor de vijftigste verjaardag van The Love Bug-film (de eerste uit de Herbie-reeks). En er is ook nog ruimte voor Flower Power. Die beweging ontstond immers 50 jaar geleden in de VS. Volgend jaar (2019) willen de organisatoren het Woodstockfestival herdenken. Daarom zijn dit jaar ook de Volkswagen T1-busjes welkom.

Ernaar gaan kijken kan op 11 februari van 11 tot 14u. Daarna toeren de Kevertjes in een bonte stoet door Brussel tot 16u.