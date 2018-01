Kan Q Inspiration interesse voor Infiniti opwekken

Door: BV

De Japanse luxespelers bijten hun tanden stuk op Europa. Zelfs van Lexus - de meest gevestigde waarde binnen de gestelde parameters - presteert het niet om meer te zijn dan een voetnoot. En Infinti? Dat verkocht in 2017 in ons land amper 382 auto’s. Een middelgrote occasiedealer doet beter.

Q Inspiration

Toch kan er nog een concept car vanaf. Voor de VS, want daar doet Infiniti het wel goed. Dit zijn de eerste teasers voor een creatie die op het Autosalon van Detroit te zien zal zijn. Nog 10 dagen en dat opent de deuren. Een gelikte, stijlvolle sedan, is het het. Wellicht met een elektrische aandrijflijn. Zekerheid volgt over een dikke week. Maar of daar in Europa iemand van wakker ligt, dat staat niet vast.