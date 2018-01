Deze 5 snelle auto's zijn elders een pak goedkoper

Het prijskaartje van een nieuwe wordt al lang niet meer bepaald door de kostprijs van de productie. Automerken houden er een hele horde specialisten op na die precies becijferen hoeveel een klant ergens voor wil betalen. En daarin zitten, ook voor identieke producten, grote regionale verschillen. In Europa is de markt gevoelig opgeklopt. De Europeaan trekt z’n portefeuille graag wat verder open. We keken daarom naar de prijzen van een handvol snelle auto’s bij ons en aan de andere kant van de plas waar ze na een lang (en duur) transport in de showroom staan. Enkele procenten mag je op het conto van belastingen schrijven. De rest is marge voor de automerken. Want ‘de klant wil het betalen’. Dat horen we telkens we een verklaring voor het verschil vragen. De dollarkoers van de publicatiedatum van het artikel (7-01-2018) is, net als de prijzen, gebruikt ter referentie.