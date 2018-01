Elektrische Audi e-Tron vanaf nu te koop

Door: BV

Dat Audi aan een elektrische SUV werkt, is inmiddels algemeen geweten. Die e-Tron zal in de Brusselse fabriek van de band lopen. Die is daarvoor bijna helemaal aangepast. Hoeveel exemplaren de fabrikant van het model wil verkopen is nog onbekend.

Als alles volgens plan verloopt, start de productie deze zomer. Daarmee is niet zeer waarschijnlijk dat het model voor het begin van het laatste kwartaal bij de dealer staat. Voor wat het uiterlijk betreft, biedt deze Audi E-Tron Sportback - een concept die in 2017 werd voorgesteld op het Autosalon van Shanghai - wellicht de meest betrouwbare indicatie.

Nu al kopen

En toch kan je de Audi e-Tron nu al kopen. Vanaf de openingsdag van het Autosalon van Brussel 2018 kan je een voorschot betalen. € 2000 koopt je eigenlijk niet meteen een auto (en je kan het terugkrijgen als je je bedenkt), maar wel een plaats op de wachtlijst. Je krijgt wel een schatting van de verkoopsprijs. De Belgische invoerder mikt op € 90.000. De autonomie zou 500km bedragen.