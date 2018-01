Mini opgefrist en zuiniger met grotere motoren

Door: BV

Mini frist de drie modellen onder de lijn van de hatch op. Dat zijn respectievelijk de drie- en vijfdeursversie en de cabrio. Allen worden ze esthetisch een beetje bijgepunt. Het gaat om voor het overgrote deel om elementen die traditioneel bij een facelift horen. Nieuwe kleuren en velgen bijvoorbeeld. En nieuwe lichtunits. Die zijn nu achteraan uitgevoerd in een opvallend design dat verwijst naar de Britse vlag. Aan de binnenzijde noteren we eveneens extra bekledingsmogelijkheden en wat opgefriste technologie. Zo kan je bijvoorbeeld je gsm draadloos opladen. Een overzicht van alle esthetische aanpassingen geven we hieronder.

- LED-koplampen met Matrix-functie voor grootlicht.

- LED-achterlichten in opvallend Union Jack-design.

- Nieuw Mini logo, nieuwe carrosseriekleuren, zwarte sierringen in Piano Black.

- Nieuwe lichtmetalen velgen.

- Uitgebreid gamma lederen bekleding, interieurafwerking en ‘Colour Lines’

- Unieke personaliseringsopties met Mini Yours Customised.

- Multifunctioneel stuurwiel, radio met 6,5-inch kleurenscherm, automatische regen- en lichtsensor en LED-achterlichten voortaan standaard.

- Optioneel radio met navigatiesysteem met touchscreen.

- Draadloos opladen van mobiele telefoon via inductielader. - Projectie van Mini-logo op grond vanuit buitenspiegel aan bestuurderskant.

- Mini Connected en Mini Connected XL met nieuwe functies: Remote Services, Concierge Services, RTTI, Apple Carplay, ...

Upsizing

Een verdere optimalisatie van de aandrijflijn zorgt er tegelijk voor dat het verbruik en de corresponderende CO2-uitstoot gemiddeld nog eens 5% zakken. Mini vervoegt de almaar langer wordende lijst merken die weer grotere motoren voorzien. De 1,2l driecilinder van de Mini One First en Mini One worden vervangen door een 1,5l met een gelijkaardige architectuur. Het koppel stijgt van 160 naar 190Nm.

Van alle benzinemotoren is de maximale inspuitdruk verhoogd van 200 naar 350 bar. Bij de diesels loopt de inspuitdruk nu zelfs op tot 2.500 bar. En de krachtigste dieselvariant wordt nu optioneel gekoppeld aan een achttrapsautomaat terwijl de andere motoren gekoppeld kunnen worden aan een automatische transmissie met zeven verzetten.

De vernieuwde Mini’s zijn in wereldpremière te bewonderen op het Autosalon van Brussel.